Marica da de pamant cu Radoi: El e capitanul, trebuie sa paraseasca ultimul vasul. Am fost niste sabloane

"Nu e asta mesajul pe care trebuie sa-l trimita. El e capitanul, trebuie sa paraseasca ultimul vasul. Nu e normal sa dezarmezeAu fost doar niste sabloane. Am aratat o echipa de juniori , cand toata lumea am zis sa promovam tinerii.Realitatea este cea pe care am vazut-o. Acesti pusti nu aveau ce cauta atat de multi la echipa nationala . Ei trebuiau sa apara din cand in cand, a fost disperare dupa tineri, fara o filozofie clara.Ei trebuie sa vina intr-un mod natural si suferim. Este rusinos, am fost niste juniori in fata unor seniori. Au defilat cu noi. Poate de la Cretu avem prea multi pretentii", a spus Marica la PROX.Marica si Radoi au fost impreuna la echipa nationala . Ei au facut parte din lotul Romaniei pentru Campionatul European din 2008.