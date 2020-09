Mirel Radoi:" Daca sunt meciuri in care nu jucam nimic la echipa nationala sunt primul care ridica mana, am luat geanta si am plecat"

"Cred ca nu va fi deloc o partida usoara pentru ei cea din Serbia, nici in perioada urmatoare in campionat . Cred ca deja vor trebui sa stea pe platformele de scouting ca sa adune jucatori. Sunt in pericol sezonul european, propria investitie, cota jucatorilor... E un moment de rascruce pentru FCSB, sper sa treaca cu bine", a spus Radoi.El a vorbit si despre echipa nationala , spunand ca nu au existat fapte de indisiplina. "Aici au fost chestii minore, dupa antrenament unii aveau reactii, altii nu. Eu le-am spus ca le voi lua apararea in public, dar intre noi trebuie sa acceptam criticile. Pana acum nu le-am luat niciun leu, nu am dat nicio amenda. Au din ce sa dea, din diurna, pot aduce si bani de acasa! Avem si pariuri intre noi - noi, staff-ul, am cam facut flotari," a afirmat Radoi.In ceea ce priveste contractul sau, valabil pana in 2022, Mirel Radoi a spus ca este posibil sa renunte la el in orice moment in cazul unor rezultate negative. "In continuare exista posibilitatea sa plec, daca sunt meciuri in care nu jucam absolut nimic, daca pierdem cu 2-3 la 0... Nu e echipa natiopnala a lui Radoi. Sunt primul care ridica mana, am luat geanta si am plecat", a explicat el.