Ce spune selectionerul Mirel Radoi despre plecarea de la echipa nationala

El a explicat insa ca si el este tentat sa antreneze o echipa de club, la fel ca Adrian Mutu, deoarece este tanar si dornic sa munceasca zi de zi.Sursa video: Youtube / FRF TVIntrebat ce parere are despre plecarea lui Adrian Mutu de la selectionata Under 21 a Romaniei si preluarea formatiei FCU Craiova, Radoi a raspuns: "Nu am fost surprins de plecarea lui acolo.Pentru ca stiam ca Adi isi doreste, asa cum toti ne dorim, doar ca el a facut-o mai devreme. Dar e normal, suntem tineri, avem foarte multe idei, multa putere de munca... vrem sa muncim zi de zi.Insa eu sunt inca aici pentru ca am zis ca nu plec pana in momentul in care vom incheia acest proiect, indiferent cum se va termina. Ii urez bafta lui Adi si sper sa fie inspirat in alegeri".La 31 martie, dupa infrangerea cu 2-3 suferita de Romania in deplasare cu Armenia din preliminariile CM 2022, selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, declarase ca se gandeste la demisie, el precizand ca va avea o discutie cu conducerea FRF intrucat poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile la prima reprezentativa