"Poate sa vina si Mircea Lucescu in locul meu." Ce spune Mirel Radoi despre plecarea de la echipa nationala

"In momentul de fata oricine poate fi adus in locul meu aici. In momentul in care va fi platita acea clauza, si maine putem renunta. Asta nu e o problema. Atat timp cat este o clauza si de o parte si de alta, se poate renunta si de o parte si de alta. Poate fi chiar insusi Mircea Lucescu viitorul antrenor.Acum discutiile sunt numeroase, mai ales ca nu au fost nici rezultatele pe care cu totii ni le-am dorit. Si fost si o atitudine mai ostila fata de abordarea fiecarei partide, ca suntem prea ofensivi, ca atacam prea mult, ca nu gestionam rezultatul", a comentat Radoi , joi, intr-o conferinta de presa.El l-a contrazis pe presedintele FRF, Razvan Burleanu , care a spus ca Romania se putea califica din orice grupa a Euro-2020."Bine, acum, dupa ce vedem meciurile e usor sa spunem ca era usor si pentru Romania. Eu ma uit la grupa cu Macedonia, Ucraina, o grupa destul de echilibrata, cu echipe foarte bune, care au aratat din punctul medu de vedere.... Exceptand Germania, toate echipele participante au aratat mult mai bine la Euro-2020 decat in calificari. Nu ma refer la numarul de puncte, ci la joc.Cred ca pentru Romania, daca ar fi fost calificata la Campionatul European, ar fi fost foarte greu pentru noi sa trecem de faza grupelor. Trebuie sa fim realisti, sunt cu acesti baieti de un si ceva, ii stiu, le stiu potentialul, le stiu valoarea, dar trebuie sa acceptam si valoarea adversarului", a precizat selectionerul.In urma cu mai mult de o saptamana, Mircea Lucescu l-a laudat pe fostul sau elev de la Brescia Marco Rossi, precizand ca l-ar dori pe acesta candva la nationala Romaniei."Mi-ar placea sa-l vad intr-o zi la nationala Romaniei", a spus Lucescu, intrebat fiind ce parere are de selectionerul Ungariei.