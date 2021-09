Ce spune selecționerul Mirel Rădoi, selecționerul României, despre crucialul meci cu Islanda

“Va fi un meci dificil, vor fi multe ocazii de partea ambelor echipe. Va câştiga echipa cu organizarea defensivă mai bună. Echipa Islandei este puternică. Eu am aceeaşi cameră ca anul trecut. Mi-am dorit Islanda la tragerea la sorţi. Cred că voi reuşi până la ora jocului să-i fac să înţeleagă importanţa meciului.Pentru mine personal este o revanşă şi va fi şi pentru cei care au fost anul trecut aici. Am rămas acasă la European, vrem să mergem la Mondial. Ar fi o victorie de moral înainte de toate.Mâine seară jucătorii care vor intra pe teren vor trebui să arate ceva mai mult decât acum un an în primele 30 de minute. Pentru noi important va fi cum vom gestiona după minutul 60. Va trebui să menţinem ritmul. Nu mă gândesc şi nu accept o înfrângere şi cred că nici băieţii”, a spus Rădoi.România va disputa trei partide în luna septembrie, toate contând pentru preliminariile europene ale Cupei Mondiale din 2022 (grupa J).Joi, prima reprezentativă va întâlni Islanda, de la ora 21:45, pe stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik.Tricolorii vor juca apoi cu Liechtenstein (5 septembrie, ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti) şi cu Macedonia de Nord (8 septembrie, ora 21.45, pe Tose Proeski Arena din Skopje).În octombrie 2020, Islanda a învins România, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în semifinalele barajului pentru Euro-2020.