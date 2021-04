Mirel Radoi, gest uluitor facut la echipa nationala de fotbal. Ce l-a dat pe spate pe selectioner

"Dupa Campionatul European Under 21 am avut un tricou cu toate semnaturile jucatorilor pe care l-am purtat doua zile, nu exagerez. Evident ca nu am dormit in el noaptea. Apoi inaintea meciului cu Islanda am luat pe mine tricoul echipei nationale in cantonament . Foarte multi jucatori isi doresc tricoul nationalei, la fel si suporteri , dar sunt doar cativa norocosi care il poarta. Iar din punct de vedere al emotiilor, acele momente nu pot fi impartasite cu oameni care nu au imbracat tricoul echipei nationale.Chiar ma uit la meciuri si vad oameni fericiti imbracati in acest tricou. De multe ori simt ca si-ar dori sa faca pasul catre teren. Din pacate nu pot, dar noi le multumim ca sunt acolo, alaturi de noi, si sper sa le tina pumnii jucatorilor nostri", a afirmat fostul antrenor al echipei nationale de tineret, in prezent selectioner al primei reprezentative intr-un interviu acordat canalului de YouTube al Federatiei Romane de Fotbal.El a mentionat ca tricoul echipei nationale este cel mai dorit tricou din Romania."Nu exista termen de comparatie intre cele doua tricouri, cel de la club si cel de la echipa nationala . Pentru ca vorbim despre echipa nationala , sunt 20 de milioane de suporteri care si ei, la randul lor, vor sa imbrace acel tricou. Si sunt alte milioane de fotbalisti care vor sa imbrace acel tricou.Din punctul meu de vedere, tricoul echipei nationale este cel mai dorit din Romania. Pentru ca atunci cand trebuie sa alegi un lot, vorbesti de 23 de jucatori si doar unul poate purta tricoul cu numarul respectiv. Dar sunt alte 20 de milioane care vor sa fie si ei imbracati cu acel tricou in acel moment", a precizat selectionerul.Fost international, Mirel Radoi sustine ca debutul sau la prima reprezentativa a fost un moment de care isi va aduce aminte mereu."Pentru mine imbracarea tricoului nationale a insemnat nu doar un moment emotionant... pentru ca pentru ca eu am vrut sa ajung sa imbrac tricoul echipei nationale si abia dupa aceea am muncit pentru el ca sa devin titular. Sunt foarte multe momente frumoase pe care le am de la echipa nationala. Cel mai frumos a fost debutul meu la nationala, sa joc in fata a milioane de romani a fost ceva unic", a adaugat Radoi.