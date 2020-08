Mirel Radoi, inaintea debutului la nationala: "Nu vreau sa mai vad jucatori timorati, vreau sa vad jucatori cu personalitate"

ce trebuie sa lucreze cu el, jucatorul trebuie sa cunoasca strategia clubului si filozofia antrenorului."



Despre Cristi Manea (neconvocat): "A fost alaturi de noi, l-am antrenat, dar inainte de asta i-am spus foarte clar ca nu inseamna ca va fi convocat. Daca nu are echipa, imi pare rau pentru el, dar e de datoria naostra, pentru ca este in circuitul echipei nationale sa antrenam orice jucator. In plus de asta, eu cred ca va fi un avantaj si pentru el, chiar daca va merge la orice alta echipa, ca in aceasta perioada nu a stat, s-a antrenat. I-am transmis ca trebuie sa-si gaseasca echipa cum s-a intamplat si pana acum, de exemplu cum a ales CFR, in care sa joace. Cred ca asta este cel mai important lucru pentru el in momentul de fata, sa aiba continuitate si sa joace. Mai putin conteaza pentru el aspectul financiar, mai ales ca a iesit de trei ori campion."



Despre Silviu Lung jr. (neconvocat): "Il apreciez si tin sa-i multumesc pentru ca a fost sincer. A spus ca in momentul de fata crede ca daca va accepta sa vina la echipa nationala, va fi un dezavantaj pentru toata lumea, pentru ca nu s-a antrenat de cinci saptamani. Noi, daca vom apela la el nefiind antrenat, el poate nu va avea evolutia pe care si-ar dori-o. In momentul de fata, nici situatia lui la echipa de club nu este clara si de astea vreau sa-i multumesc ca a fost sincer si a inteles. I-am transmis ca asta nu inseamna ca daca de aceasta data nu a putut sa vina si a fost sincer cu noi, nu va mai veni niciodata."



Despre Dennis Man (neconvocat): "Nu ca nu este pregatit in acest moment (n.r. - pentru prima reprezentativa). Eu am lucrat cu el, am trait clipe de bucurie cu el. Este un jucator care s-a devotat echipei nationale de tineret, care s-a sacrificat daca ne aducem aminte de momentul de la Voluntari, cand s-a accidentat. Eu cred ca in acest moemnt, planul de joc pe care il avem... V-a trebui sa spun de ce, dar nu imi pot exprima toate gandurile. Pentru prima partida luam in calcul un sistem in care extremele, de exemplu, sau mijocasii laterali nu intra in calcul. Si atunci ar fi fost o situatie foarte ciudata. S-ar fi putut intampla ca Dennis Man sau alt jucator sa fie prezenti la nationala de seniori, sa nu evolueze la noi si in momentul acela are si nationala de tinere de pierdut. El fiind liderul acelei generatii in acest moment, cred ca e important pentru el sa aiba continuitate. Asta nu inseamna ca pe viitor nu va face parte din grupul nostru, asta nu inseamna ca el nu are valoare de nationala de seniori, dar in momentul de fata cea mai buna decizie pentru el este sa aiba continuitate. Sunt sigur ca alaturi de Adrian Mutu va avea o evolutie foarte buna si nu se va lasa coplesit de acesta neconvocare."



Despre Ciprian Deac: "Da, as avea curajul (nr. - sa-l puna sa execute penaltiuri la nationala). Si pot sa spun de ce. Am vut acest episod acum cinci ani, cu Nicusor Stanciu la FCSB, cand in Cupa Ligii, cu Poli Timisoara, a ratat un penalti. La al doilea am vazut ca s-a indepartat de zona penaltiurilor, sa nu fie numit din nou. L-am strigat, l-am pus sa bata din nou, a dat in aceeasi parte, in acelasi loc, a ratat, dar norocul lui s-a numit Alexandru Chipciu care a venit si a introdus mingea in poarta. Dupa meci, am discutat. Si a zis de ce l-am pus sa bata din nou. Si i-am spus ca si daca aveam al treilea penalti, tot el batea. A ramas putin socat. E simplu, daca as fi pus alt jucator si ar fi ratat, as fi avut doi jucatori terminati din punct de vedere psihologic in teren. Asa macar am riscat doar cu el. Asa si cu Cipri Deac. Daca ar fi, as miza pe el fara nicio problema."



Despre cel mai greu adversar din grupa: "Eu cred in momentul acesta ca Austria este cea mai buna echipa. Din toate adversarele, am incercat sa facem o analiza si ne reiese in acest moment, atat pe analiza video, cat si statistic ca Austria este cea mai buna echipa, cu un joc complet. Intre organizarea ofensiva si organizarea defensiva este un echilibru si in momentul de fata arata ca este principala candidata la castigarea grupei."



Daca va dormi in noaptea dinaintea debutului ca selectioner: "Nu, nu o faceam nici la tineret, nu am facut-o nici cand am fost la FCSB, asa ca nu cred ca o voi face nici acum."



"Imi plac jucatorii de atac, imi plac jucatorii care au creatie, imi place sa stau cat mai mult in jumatatea de teren a adversarului si cred ca acesta este motivul pentru care am chemat atat de multi jucatori cu creativitate. In plus de asta sunt foarte multi jucatori tehnici, buni, romani si cred ca ar fi fost o problema destul de mare daca nu am incerca sa integram cat mai multi dintre ei in nationala Romaniei si cat mai multi dintre ei sa faca parte din primul 11."



"Vreau sa vad jucatori care chiar au placerea de a juca. Sa nu uite ca aici nu suntem pentru nicio echipa, aici suntem pentru trei culori, suntem pentru o natie intreaga si fiecare trebuie sa inteleaga ca particica lui va face fericiti douazeci si ceva de milioane de romani", a spus Radoi, duminica, intr-o conferinta de presa.El a explicat situatia unor jucatori convocati, dar si cea a unora la care a renuntat deocamdata.Despre Alexandru Mitrita (neconvocat): "Am cazut de comun acord atat cu el, cat si cu clubul... In aceasta perioada, echipa lui pierdea doua partide, pe 2 si 6 septembrie avea meci in campionat , plus cel de-al treilea meci, din 12 septembrie, in care risca sa nu evolueze. In momentul in care noi apelam la serviciile lui Mitrita, automat cand se intorcea in America era in carantina 14 zile. Si atunci am decis ca cel mai important este viitorul, atat al echipei lui de club, al lui si al nostru. Pentru ca in cazul unei accidentari se poate intampla ca Alex Mitrita sa fie scos din calcule pentru meciul cu Islanda si pentru urmatoarele doua meciuri din Liga Natiunilor."Despre Claudiu Keseru (neconvocat): "El a venit dupa o operatie de menisc la genunchi si a inceput bine, dupa aceea a avut situatia cu conavirusul, a revenit din nou cu gol, dar am discutat cu preparatorul si cu staff-ul si cu doctorul si cred ca era un risc prea mare pentru el sa vina in acest moment sa faca antrenamente si sa joace doua partide cu noi, dupa aceea sa se intoarca la club, cu situatia asta neclara inca, cu acest protocol medical si era riscul la fel de mare la Claudiu sa se accidenteze pentru perioada urmatoare."Despre Sergiu Bus (convocat): "Cred ca la marea majoritate a jucatorilor nu ne putem edifica asupra selectiei doar dupa ceea ce s-a intamplat in aceste doua saptamani, indiferent daca sunt jucatori care au avut la echipa de club meciuri oficiale sau amicale. La Sergiu este situatia pe care a avut-o in trecut. A fost golgheterul celor de la Gaz Metan , a reusit sa traga echipa dupa el, sa o califice in play-off, nu este neaparat o recompensa pentru evolutiile lui, dar cred ca nu putea sa lipseasca in acest moment de la echipa nationala . In plus de asta, face parte din planul noustru pentru aceste doua meciuri, pentru ca este un atacant care agreseaza foarte mult fundasii centrali, care cere foarte mult mingea in profunzime si astea sunt cateva aspecte pe care noi le urmarim la atacanti."Despre Denis Alibec (convocat): "Sunt sigur ca in momentul de fata va da mai mult decat a dat in trecut pentru ca vrea sa faca pasul catre strainatate. Are un avantaj in plus venind la echipa nationala, va trebui sa o faca mai bine decat a facut-o pana acum, inclusiv la antrenamente."Despre Mario Camora (neconvocat): "Vorbim in momentul de fata de o calificare la Campionatul European si pentru noi, pentru Romania, viitorul cel mai apropiat este foarte important. Din pacate nu a putut sa fie prezent pentru ca juridic nu a indeplinit toate criteriile. Foarte multe persoane care vorbesc nu au rapoartele lui, nu stiu felul cum se antreneaza Camora si cred ca in momentul de fata conteaza mai putin varsta la el."Despre Razvan Marin (neconvocat): "Da, este o veste buna (n.r. - transferul de la Ajax la Cagliari), atat pentru echipa nationala, cat si pentru el. Nu a fost convocat dupa o discutie cu el, cu clubul Cagliari, cu antrenorul Di Francesco, in care am cazut de comun acord ca este mai bine pentru toata lumea ca jucatorul sa continue la club, pentru ca el nu a facut decat prima parte a pregatirii cu Ajax, a evoluat in meciuri amicale, dar exista posibilitatea ca el sa se prezinte la o echipa in care antrenorul nu stie foarte bine