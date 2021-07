Inca o schimbare in lotul nationalei de fotbal pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo! Ce fotbalist a convocat Mirel Radoi

Jucatorul de 25 de ani a fost prezent si la Euro-2019, cometitie de tineret, unde a fost titular in trei din cele patru partide disputate de tricolori. Stefan a ajuns, miercuri seara, in cantonamentul de la Mogosoaia.In acest momentul, locul pentur JO de la Tokyo este urmatorul:PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra), Stefan Tarnovanu ( FCSB );FUNDASI: Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris ( FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;MIJLOCASI: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia);ATACANTI: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).Desi initial a acceptat ca Denis Ciobotariu sa fie prezent la Jocurile Olimpice, clubul CFR Cluj s-a razgandit, motiv pentru care jucatorul nu s-a mai prezentat la reunire. De asemenea, cu toate ca se afla la Bucuresti si era pregatit sa intre in cantonamentul de la Mogosoaia, George Puscas a fost chemat de clubul Reading. Fotbalistul a anuntat staff-ul tehnic de acest lucru si s-a intors in Anglia.Romania face parte din Grupa B a turneului olimpic, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.Turneul de fotbal din cadul JO va avea loc intre 21 iulie si 7 august.Programul meciurilor in grupa noastra:Joi, 22 iulieNoua Zeelanda - Coreea de Sud (ora locala 17:00, Kashima);Honduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima);Duminica, 25 iulieNoua Zeelanda - Honduras (ora locala 17:00, Kashima);Romania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima);Miercuri, 28 iulieRomania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo);Coreea de Sud - Honduras (ora locala 17:30, Yokohama)