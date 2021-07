Mirel Radoi, despre participarea nationalei de fotbal la Jocurile Olimpice: In mintea mea de om nebun am zis ca ne batem la o medalie

"In mintea mea de om nebun am zis ca ne batem la o medalie. Dar va trebui sa luam lucrurile pas cu pas. Prima etapa va fi aceea sa trecem de faza grupelor. Degeaba vorbim de medalii, de finala, de finala mica, daca noi nu suntem in stare sa abordam fiecare meci la victorie si sa reusim sa aducem punctele necesare pentru a trece de faza grupelor", a afirmat RadoiUltima oara cand Romania a avut o echipa de fotbal la Jocurile Olimpice a fost in 1964, tot in capitala Japoniei."Cand ne-am calificat ultima data (n.r. - la Jocurile Olimpice), tata era mic si chiar am glumit cu el recent pe aceasta tema. Am vorbit despre generatia de atunci din care multi nu mai sunt, Dumnezeu sa ii ierte! Ma uitam la ce fotbalisti au fost acolo, incredibil. Din acest punct de vedere, ne calificam atat de rar, ca atunci cand o facem ar trebui sa luam o optiune serioasa, sa aducem ceva rezultate si sa facem performanta. Este o mandrie si o bucurie ca vom fi acolo", a adaugat Radoi.Selectionerul echipei nationale de tineret recunoaste ca jucatorii sai inca nu realizeaza ce inseamna sa participe la o asemenea competitie, dar e convins ca pana la ora primului meci din grupa, cel cu Honduras de pe 22 iulie, acestia vor intelege."Si daca zic ca sunt constienti si realizeaza, nu sunt nici constienti si nici nu realizeaza.Cred ca niciunul dintre noi nu e, chiar daca am colectat foarte multe informatii despre competitie, despre istoria competitiei, nici noi inca nu realizam pana in momentul in care vom ajunge acolo. Chiar ma uitam ce spunea Neymar , ca pentru el Jocurile Olimpice au insemnat mai mult decat Campionatul Mondial. Daca un astfel de jucator spune despre aceasta competitie lucrurile acestea, inseamna ca este ceva fabulos", a explicat -Radoi.Lotul echipei Romaniei pentru JO 2020 este compus din urmatorii jucatori:portari: Marian Aioani, Mihai Popa, Stefan Tarnovanu;fundasi: Andrei Ratiu, Ricardo Grigore, Andrei Chindris, Virgil Ghita, Alexandru Pascanu, Radu Boboc, Florin Stefan;mijlocasi: Andrei Ciobanu, Marius Marin, Marco Dulca, Alexandru Dobre, Valentin Gheorghe, Ion Gheorghe, Tudor Baluta, Eduard Florescu, Antonio Sefer, Ronaldo Deaconu;atacanti: George Ganea, Andrei Sintean.Selectionata olimpica a Romaniei s-a reunit la 30 iunie la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, acolo unde se pregateste in regim inchis pana la plecarea in Japonia, programata pe 15 iulie.Conform regulamentului, pentru editia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997. Din cei 18 jucatori plus 4 rezerve, maximum 3 pot fi peste limita de varsta.Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in 2020, au fost amanate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe 21 iulie si se va incheia pe 7 august. Romania s-a calificat in urma prestatiei echipei nationale Under-21 la Campionatul European de tineret din 2019, cand a ajuns in semifinale. Selectionata de fotbal a Romaniei revine la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 57 de ani.Romania face parte din Grupa B la Jocurile Olimpice, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.Programul meciurilor in grupa Romaniei:Joi 22 iulieNoua Zeelanda - Coreea de Sud (ora locala 17:00, Kashima)Honduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima)Duminica 25 iulieNoua Zeelanda - Honduras (ora locala 17:00, Kashima)Romania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima)Miercuri 28 iulieRomania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo)Coreea de Sud - Honduras (ora locala 17:30, Yokohama).