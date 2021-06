Batuti de Georgia, fotbalistii nationalei au planuri marete contra Angliei: O sa facem un meci mare

"Va fi un meci foarte greu pentru noi, la Euro de tineret am castigat, a fost o bucurie foarte mare pentru noi. Vom vedea maine ce va fi. Speram sa iesim victoriosi de pe teren. Nu suntem blocati psihic, din contra, ne simtim bine, am lucrat mult si la antrenamente si o sa facem un meci mare maine. Va fi un meci foarte important pentru cariera mea. O sa dau totul cand o sa intru pe teren si sa iesim castigatori maine. Imi propun sa marchez", a spus Ivan.El este de parere ca are capacitatea de a juca in una din primele doua ligi din Anglia: "As putea sa joc si in Premier League si in Championship, dar ar fi foarte greu". Nationala Romaniei va intalni selectionata Angliei intr-un meci amica, duminica, la Middlesbrough, de la ora 19.00.