Primul meci pentru Radoi ca selectioner. "Trebuie sa pornim cu gandul ca avem sanse sa castigam grupa in Liga Natiunilor"

"Meciurile cu Irlanda de Nord si Austria sunt cele mai importante din aceasta grupa pentru ca reprezinta debutul in Liga Natiunilor. Dupa aceasta lunga perioada de pauza ar trebui sa dam totul, sunt doua meciuri pe care trebuie sa le tratam foarte serios.Trebuie sa pornim cu gandul ca avem sanse sa castigam grupa din Liga Natiunilor. Asta ar fi punctul de plecare al nostru. Iar apoi trebuie sa tratam fiecare meci la nivelul nostru maxim.Nu cred ca e o echipa mai buna sau mai putin buna in grupa, vreau sa vorbesc doar de noi. Important e sa fim pregatiti bine la fiecare meci", a afirmat atacantul formatiei Reading.El a mentionat ca nu il intereseaza prea mult sa marcheze, ci obtinerea a maximum de puncte in meciurile cu Irlanda de Nord si Austria."Este o concurenta buna in atacul nationalei, este nevoie de concurenta peste tot, cu atat mai mult la prima reprezentativa. Ar trebui sa ne bucure lucrul acesta pentru ca reprezentam Romania si fiecare dintre noi trebuie sa dea maximum, sa demonstreze ca merita sa imbrace tricoul echipei nationale.Daca vom face un joc bun si vom castiga, atunci nici nu ma intereseaza prea mult daca eu marchez. Voi fi mult mai fericit cu 6 puncte", a precizat Puscas."Nu stiu daca in meciul cu Irlanda de Nord va fi un avantaj pentru mine faptul ca sunt familiarizat cu fotbalul britanic. Eu ma pregatesc foarte bine pentru fiecare meci, incerc sa acumulez cat mai mult si sa fiu intr-o forma cat mai buna din punct de vedere fizic.Sa dea Domnul sa ajung cat mai repede la un turneu final, ar fi un vis pentru mine sa joc cu nationala mare la acel nivel. Pentru asta te faci fotbalist", a adaugat fotbalistul.George Puscas este de parere ca fostii sai colegi de la selectionata Under 21 vor avea ocazia sa fie convocati pe viitor la prima reprezentativa."Toti jucatorii care au fost la nationala Under 21 sunt foarte buni, insa cei care lipsesc acum din lotul primei reprezentative nu inseamna ca nu vor avea sansa sa joace pe viitor aici.Trebuie respectata decizia selectionerului, iar noi sa ne facem treaba atunci cand suntem convocati. Normal, oricine ar trebui sa fie suparat daca nu ajunge la nationala. Ionut Radu stie foarte bine ca va ajunge in cele din urma aici pentru ca aici e locul lui. Il asteptam la urmatoarea actiune a nationalei", a explicat Puscas.Atacantul considera ca a facut o alegere buna anul trecut cand a ales sa joace in Anglia la divizionara secunda Reading. "M-am obisnuit in Anglia, este un campionat greu, un campionat bazat pe partea fizica. Se joaca mult la contact. A fost doar al doilea meci de pregatire la echipa de club, eu sper sa acumulez cat mai multe minute si cat mai multe goluri pentru ca e important acest presezon dupa anul trecut care a fost unul greu", a mai spus el.Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste la 4 septembrie (ora 21:45), la Bucuresti, selectionata Irlandei de Nord, si la 7 septembrie (ora 21:45), la Klagenfurt, reprezentativa Austriei, in primele doua partide din noua editie a Ligii Natiunilor.