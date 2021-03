BREAKING Antrenorul Nationalei, Mirel Radoi, testat pozitiv cu COVID chiar inaintea meciului cu Germania. "Imi doresc sa fie o eroare"

Selectionerul Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.Federatia Romana de Fotbal a anulat conferinta de presa programata pentru marti, 16 martie, in care antrenorul nationalei vorbea despre meciurile din preliminariile de calificare pentru Campionatului Mondial din Qatar, 2022."Am efectuat luni, 15 martie, un test COVID care, din pacate, a iesit pozitiv. Nu am simptome acum. Imi doresc din tot sufletul sa fi fost o eroare sau, in cel mai rau caz, ca perioada de 14 zile sa fie aproape de final in cazul meu astfel incat sa putem incepe normal pregatirea partidelor", a declarat selectionerul pentru frf.ro Federatia anunta ca Radoi va face teste suplimentare in perioada urmatoare pentru clarificarea situatiei.Romania va intalni in aceasta luna Macedonia de Nord, Germania si Armenia, meciuri ce fac parte din grupa J a preliminariilor de calificare pentru Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar.CITESTE SI: