Mirel Radoi, distrus de un fost stelist. "E ca un lautar. Nu are BAC-ul, nu are licenta PRO si nu a citit doua carti"

Ultimul este Marcel Puscas, care nu-l vede pe selectioner un antrenor bun."Daca Isaila ar fi avut acelasi parcurs ca Radoi la nationala de tineret ar fi fost adus la prima reprezentativa? Nu.Radoi a fost peste Isaila ca fotbalist, dar nu neaparat ca antrenor. Ce anume ai ales ca selectioner? O imagine! Si atunci nu te poti astepta la alte rezultate cu o imagine. Acesta meserie nu se invata pocnind din degete.Nu ai BAC, nu ai licenta PRO, nu ai citit doua carti. Daca nu ai BAC-ul luat de la 18 de ani, de cand a terminat liceul, pana la 37 de ani, inseamna ca nu prea ti-au trecut carti prin mana. Nu spun ca ele sunt esentiale, dar sunt necesare. Ai jucat fotbal, ai invatat de la altii. Un urechist, un lautar. Ca lautarul asta face. El nu a terminat Conservatorul, dar canta pe la nunti si petreceri si e aplaudat.Cand e nevoie sa intri in profunzime, in psihologie sau pedagogie si e nevoie de decizii rapide, te formeaza si cartile! Nu poti spune ca te-a antrenat Olaroiu 7 ani de zile si aplici ce ai invatat de la el cu Islanda. Iata ca nu tin", a spus Marcel Puscas la ProX.Romania a ratat calificarea la EURO, dupa ce a fost invinsa in semifinalele barajului pentru EURO de Islanda.