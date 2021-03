"Nu cred ca diferenta pe care o arata Transfermarkt s-a aratat pe teren." Prima reactie a selectionerului Mirel Radoi dupa meciul nationalei cu Germania

"Ma incearca sentimente diferite, nu stiu daca sa ma bucur pentru cea de-a doua repriza si felul in care am reactionat sau sa stau sa ma gandesc cum am primit golul si la multele ocazii pe care Germania le-a avut si scorul putea fi mult mai mare.Imi pare rau pentru golul primit, pentru ca este o faza simpla pe care trebuia sa o judecam altfel, o minge descoperita, aruncata in spatele apararii. Pana la urma, am avut atitudine, am incercat sa jucam de la egal cu Germania, insa cred ca atat am putut astazi.Am infruntat jucatori care costa aproape 1 miliard. Nu cred ca diferenta pe care o arata Transfermarkt s-a aratat pe teren, chiar daca Germania a avut ocazii mari. Cu putin noroc, puteam spera la un punct, care nu stiu daca era meritat pe toata durata celor 90 de minuteAm avut cateva situatii, mai ales spre final, va trebui sa mentinem aceasta determinare, acest spirit pentru ca va trebui sa ne intoarcem cu trei puncte din Armenia.Ne-a uimit cu cata usurinta preluau, pasau, primeau intre linii, accelerau fiecare metru de teren si de asta costa atat acesti jucatori, pentru ca au valoare. (n.r. - despre faptul ca a certat un copil de mingi) Nu-mi plac lucrurile astea, indiferent de rezultat. Si daca era 1-0 pentru noi, aveam aceeasi reactie.Nu-mi plac lucrurile astea si vreau ca balonul sa circule cat mai repede, indiferent de scor, indiferent de echipa, pentru ca daca va trebui sa schimbam ceva, e clar ca va trebui sa schimbam si mentalitatea asta. Nu putem, daca conducem, sa ascundem mingile. Le-am ascuns de parca conduceam.Nu sunt de acord cu asa ceva si nu voi fi (n.r. - despre un conflict cu Ginter) Era jucatorul jos, ceilalti jucatori s-au oprit, el a vazut, dupa care a pus talpa pe minge, toata lumea s-a oprit, dupa care a impins-o in fata si a dat la poarta. I-am spus ca nu e fair-play, dar era tensiunea meciului, mi-am cerut scuze dupa partida.Sunt sase puncte pentru Armenia in momentul de fata, o echipa care din punctul meu de vedere arata mult mai unita, si ca determinare si ca spirit, in momentul in care lipseste Mkhitaryan, pentru ca isi dau seama ca nu mai au un jucator care sa faca diferenta in momentele dificile si atunci se axeaza cu totii pe unitatea de grup. Un antrenor cu mare experienta, care reuseste de la meci la meci sa aduca ceva in plus, sa scoata maximum de la ei. Mi s-a parut o echipa foarte agresiva si, din punctul meu de vedere, vom avea ceva probleme.Niciodata nu mi-au placut echipele agresive, bataioase, cu organizare defensiva foarte buna, cu o repliere pe tranzitia negativa foarte buna si atunci din punctul acesta de vedere cred ca vom avea ceva probleme. Pentru noi, cel mai important lucru ar fi sa recuperam jucatorii cat mai repede dupa aceasta energie risipita in seara aceasta, fara a acumula vreun punct. In seara aceasta am infruntat jucatori care costa aproape un miliard, dar nu cred ca diferenta a fost aratata pe teren, chiar daca diferenta de scor putea fi mai mare.La fel, spre sfarsit, cu putin noroc, am fi putut sa speram la un punct, care din punctul meu de vedere nu stiu daca era meritat pe toata durata celor 90 de minute", a declarat Radoi, la ProTV.Romania a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Germania, in etapa a II-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.A marcat: Gnabry '16.Urmatoarea partida a Romaniei va fi miercuri, de la ora 19.00, in Armenia.In aceeasi grupa, tot duminica, Armenia a invins, acasa, cu scorul de 2-0, Islanda, iar Macedonia de Nord pe Liechtenstein, tot pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (Bardhi '7, Trajkovski '51, '54, Elmas '62, Nestorovski '82).Clasamentul grupei dupa doua etape este urmatorul: 1. Germania - 6 puncte, 2. Armenia - 6 puncte, 3. Macedonia de Nord - 3 puncte, 4. Romania - 3 puncte, 5. Islanda - niciun punct, 6. Liechtenstein - niciun punct.In prima etapa, Romania a invins Macedonia de Nord, scor 3-2, acasa, iar Germania a trecut, cu 3-0, tot pe teren propriu, de Islanda. Tot in prima etapa, Liechetnstein - Armenia, scor 0-1.