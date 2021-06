Mirel Radoi, despre cosmarul de la Middlesbrough: Prefer sa nu-mi aduc aminte

"Ma fac ca nu-mi aduc aminte", a spus el razand. "O sa-i spun ca daca-si aduce aminte ca a marcat Nicolae Dica ", a adaugat tehnicianul.Radoi a precizat ca spera ca echipa Romaniei sa aiba o evolutie buna in amicalul cu Anglia si sa isi respecte planul de meci. "Georgia si Anglia sunt potrivite si ca adversare si ca ce pregatim pentru meciurile din toamna. Sunt doua jocuri importante care se pliaza pe ceea ce urmeaza", a mai declarat selectionerul.In urma cu 15 ani, pe stadionul din Middlesbrough, cu actualul selectioner al Angliei, Gareth Southgate, in postura de capitan al lui Middlesbrough si actualul selectioner, Mirel Radoi, capitan al Stelei, se juca returul semifinalei de Cupa UEFA castigat de gazde cu 4-2.Romania va intalni nationala Georgiei, miercuri, la Ploiesti, si echipa Angliei, duminica, la Middlesbrough, in meciuri amicale.