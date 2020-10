Radoi nu se gandeste sa plece de la echipa nationala. "Dupa trei partide mi se cere deja demisia, nu stiu daca e cea mai buna solutie"

"Dupa trei partide mi se cere deja demisia, nu stiu daca e cea mai buna solutie, mai ales ca suntem pe primul loc in grupa de Liga Natiunilor. Poate a fost o zi nefasta, pentru staf, pentru jucatori , stiu ca toata natia a dorit calificarea, dar nu s-a putut. Am senzatia ca uneori se asteapta un esec sau semiesec pentru a ne lua de cineva", a declarat Radoi.El a vorbit si despre meciul cu Islanda si a spus ca nu a vazut o problema de atitudine la jucatori. "Nu am vazut jucatori lipsiti de atitudine. Daca as sta sa ascult fiecare parere si sa pun in practica, atunci nu as mai implementa ideile mele, ci as face doar ce zic altii".Partida Norvegia - Romania va avea loc duminica, de la ora 19.00., in prima grupa a Ligii B a Ligii Natiunilor. In aceeasi grupa va avea loc, duminica, si confruntarea Irlanda de Nord - Austria, de la ora 21.45.Dupa doua etape, Romania este lider in grupa, cu patru puncte. Pe locul doi este Austria, cu trei puncte, la egalitate cu a treia clasata, Norvegia. Ultima pozitie este ocupata de Irlanda de Nord, care are un punct.