Din izolare, Mirel Radoi a tinut sedinta tactica cu "tricolorii" pe Zoom

Tehnicianul a fost testat pozitiv cu virusul SARS- COV -2 si astfel va rata primul meci, contra Macedoniei de Nord.Aflat in izolare acasa, Radoi a tinut sedinta tactica cu jucatorii convocati la nationala prin intermediul aplicatiilor video.Mirel Radoi. Foto: Facebook / Echipa nationala de fotbal a RomanieiTrei meciuri va juca echipa nationala de fotbal in luna martie.Primul joc va fi contra Macedoniei de Nord, urmat de Germania si de o deplasare in Armenia.Romania spera sa se califice la un Campionat Mondial dupa 24 de ani. Ultima participare a fost in Franta, in 1998, atunci cand am ajuns pana in optimile de finala.