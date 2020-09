Reactii dupa Romania - Irlanda de Nord 1-1. Mirel Radoi: "La golul lor ne-am pastrat distanta dupa pandemie. Putem recupera punctele in Austria"

Romania a avut un gol si un om in plus aproape tot meciul, insa Irlanda de Nord a egalat in minutul 86."Din pacate, e un rezultat nedrept. Ne-am relaxat in repriza a doua. Ne-am lasat egalati.Ramanem cu determinarea jucatorilor. Putem recupera punctele in Austria.Am incercat oarecum sa controlam centrul terenului printr-o posesie, printr-o creativitate a jucatorilor.Repriza a doua am scazut foarte mult. Am jucat lent.A venit faza golului lor, unde noi am pastrat distanta dupa pandemie.Jocul a fost la indemana noastra. Este nedrept, sunt suparat pentru acest aspect.Sper ca toate lucrurile negative sa fie pozitive in Austria.Sufletul a vrut, dar trebuie sa fim putini lucizi", a spus antrenorul echipei nationale, Mirel Radoi, la Protv.Romania joaca, luni, impotriva Austriei, care a batut in Norvegia cu 2-1.