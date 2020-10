Mirel Radoi, inainte de Norvegia - Romania: Vor fi schimbari in primul 11 din mai multe puncte de vedere. Trebuie sa ne bazam pe forta grupului

"Se vede un progres clar la Norvegia, noi incercam sa schimbam multe lucruri acum. Cred ca va fi o partida interesanta, ar fi foarte bine daca nu am primi gol, dar forta de atac a nationalei Norvegiei este foarte mare. Vor fi schimbari in primul 11 din mai multe puncte de vedere, calatoria, oboseala fizica si mentala, principiile noastre.Va trebui sa discutam chiar si azi cu jucatorii, sunt inca afectati de pierderea calificarii.Cred ca acum trebuie sa vorbim de forta grupului, pe asta trebuie sa ne bazam. Noi stim ce avem de facut, daca vom incerca si vom reusi sa reglam din punct de vedere mental, atunci va fi bine. Ne gandim doar la victorie. Nu vom putea sa ne aparam la infinit, va trebui sa stam cat mai sus, ca sa tinem adversarul cat mai departe din partea noastra", a declarat Radoi.Intrebat cum se simte Mario Camora dupa meciul cu Islanda, Radoi a raspuns: "Pare ok, vom vedea in meciurile urmatoare.El este practic in aceeasi situatie in care era Nicusor Bancu dupa meciul cu Austria."Partida Norvegia - Romania va avea loc duminica, de la ora 19.00., in prima grupa a Ligii B a Ligii Natiunilor. In aceeasi grupa va avea loc, duminica, si confruntarea Irlanda de Nord - Austria, de la ora 21.45.Dupa doua etape, Romania este lider in grupa, cu patru puncte. Pe locul doi este Austria, cu trei puncte, la egalitate cu a treia clasata, Norvegia. Ultima pozitie este ocupata de Irlanda de Nord, care are un punct.