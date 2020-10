Sumudica, atac la Hagi: "Va deghizati in tot felul de atotstiutori. Veniti voi antrenati si demonstrati ca sunteti cei mai buni"

"Eu nu sunt pro Razvan Burleanu , nu am nicio treaba cu el, nici nu il cunosc. Dar e usor sa arunci cu noroi in el si Radoi. Vad tot felul de antrenori care apar la TV si spun sa tragem semnale de alarma. Si sa facem ce, ca nu inteleg?Am jucat cu 7 jucatori de la U21 in meciul din Norvegia. Ce trebuia Radoi sa faca, sa ii invete in 5 zile sa joace fotbal?Ba, oameni buni, ati ridicat in slavi nationala U21 ca au facut rezultate, jos palaria, au avut rezultate extraordinare, si acum ce facem? Cand incercam sa aducem generatia asta incepem sa ii atacam pe Radoi si Razvan Burleanu?Pai veniti voi, astia care apareti acum la televizoare si va deghizati in tot felul de atotstiutori si antrenati voi acum si faceti voi rezultate, preluati echipa nationala , dar nu incepeti sa ziceti ca dureaza 10-12 ani. Ca nu te asteapta nimeni. Iti trebuie doi ani sa faci performanta, sa califici echipa in Qatar", a spus antrenorul roman la ProX. Marius Sumudica nu l-a uitat nici pe Hagi."Nu veniti voi acum si spuneti ca avem nevoie de nu stiu ce si vorbiti 30 de minute la televizor, sa le faceti capul caramida la jurnalisti.Veniti si faceti treaba direct daca sunteti buni si ati crescut nationale de U21. Veniti si demonstrati, puneti-va antrenorul pe care il vreti voi, ca tot vad ca exista un curent si merg toti spre acelasi nume, si demonstrati.Demonstrati atunci ca voi sunteti cei mai buni antrenori, ca aveti o sumedenie de oferte si nu va pune nimeni", a spus tehnicianul lui Gaziantep.