Mirel Radoi, aproape sa paraseasca nationala. Hagi, Dan Petrescu si Olaroiu sunt variantele de inlocuire

Romania are doar 3 puncte dupa trei meciuri , in preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din Qatar.In cazul in care Radoi isi va da demisia de pe banca tehnica a Romania, sunt trei nume mari care pot fi luate in calcul pentru postul de antrenor al echipei nationale.Toti cei trei sunt si liberi de contract. Gica Hagi poate fi o optiune serioasa pentru Romania.Patronul de la FC Viitorul este numele cel mai des rostit in fotbalul romanesc pentru o noua echipa si o noua identitate.Asta si pentru faptul ca cei mai multi jucatori de la nationala de tineret si de la echipa mare sunt de la Academia sa de fotbal, de la Ovidiu.Hagi a spus in nenumarate ori ca Romania are fotbalisti tineri si talentati care pot sa faca in 2026, la Mondial din SUA, Mexic si Canada o figura frumoasa.O alta varianta ar fi Dan Petrescu , care a mai fost dorit de administratia condusa de Razvan Burleanu la nationala Tehnicianul a preferat sa ramana insa la Cluj, unde a castigat campionate si a calificat echipa pana in primavara Europa League.Petrescu este liber de contract dupa despartirea de turcii de la Kayserispor.Si Cosmin Olaroiu poate fi o alta solutie pentru nationala.