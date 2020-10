VIDEO Antrenamente de ultima generatie la nationala lui Radoi

Conducerea tehnica a echipei nationale dispune de cea mai moderna tehnologie in materie de antrenamente.Sedintele de pregatire sunt filmare cu drona.SURSA VIDEO: FACEBOOK / Echipa nationala de fotbal a RomanieiRomania joaca cu Islanda, joi, in deplasare, in barajaul pentru Euro. Daca ii va invinge pe nordici, oamenii lui Radoi vor juca finala pentru Campionatul European impotriva castigatoarei dintre Bulgaria si Ungaria.