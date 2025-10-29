Pleacă Mirel Rădoi de la Craiova? Reacție oficială: "Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Cam asta este...”

Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Superligă, meci în urma căruia antrenorul Mirel Rădoi a intenționat să demisioneze.

Afectat de conflictul cu vedeta Baiaram, dar și de protestele fanilor, Mirel Rădoi a lăsat de înțeles că sunt șanse mari să plece de la echipă în urma meciului cu Sănătatea Cluj, din grupele Cupei României, programat miercuri.

”Dacă stăm să ne tăiem capul după meciuri, nu rezolvăm nimic. Am ajuns să ne certăm noi între noi? Ne-ați și înjurat... Hai să vedem până la capăt. Dacă nu se rezolvă, vin în fața voastră și am plecat. Ei deja sunt sub presiune, lăsați-i puțin. Au inima mare, poate atât le e valoarea. Dar tot pentru voi vin și joacă. Credeți-mă că nu-i ușor”, a spus Mirel Rădoi.

Miercuri, patronul Mihai Rotaru a ținut să liniștească spiritele, dând asigurări că Mirel Rădoi va rămâne la echipă.

"Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Am spus că nu am fost la Craiova, ajung abia diseară. Nu este nicio problemă cu Mirel Rădoi și cam asta este", a precizat patronul Mihai Rotaru, pentru digisport.ro.

Ads