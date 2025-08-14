Mirel Rădoi, înaintea returului decisiv cu Trnava: ”Am face o mare greșeală”

Joi, 14 August 2025
Mirel Rădoi, antrenor la Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni, joi, de la ora 21:30 pe Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, formația slovacă Spartak Trnava, în manșa secundă a turului al treilea preliminar al Conference League.

În tur, Universitatea Craiova a învins cu scorul de 3-0 (0-0), pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova.

”A fost o primă repriză câștigată de noi. Nu înseamnă că prin prisma rezultatului suntem deja calificați și mergem mai departe. Am face o mare greșeală în acel moment să considerăm că suntem deja calificați. Am revăzut partida noastră, am văzut partida jucată în campionat în ultima etapă, am revăzut returul de acasă. Va fi o atmosferă incendiară.

Cu ce ne poate surprinde? Că sunt mult mai agresivi. Ne așteptăm la momente mult mai grele decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Nu prea mă tem la fotbal, dar gândul te duce după ceea ce s-a întâmplat în prima etapă. Chiar dacă vorbim despre un meci internațional, care e diferit ca intensitate, trebuie să avem echilibru și dacă mâine seară vom aborda partida de la început cu gândul că avem un avantaj de trei goluri, vom face un meci mai ușor pentru cei de la Trnava. Trebuie să luăm în considerare că meciul acesta pleacă de la 0-0”, a declarat antrenorul Mirel Rădoi într-o conferință de presă.

Tehnicianul speră ca jucătorii săi să nu se gândească foarte mult la avantajul rezultatului din tur pentru a nu se deconecta de la meciul de joi.

”Băieții au intrat foarte concentrați zilele astea la antrenament, foarte motivați, bine pregătiți, dar e inevitabil să nu te gândești la o deconectare a lor. Sunt sigur că și lor undeva în minte li se proiectează după acest rezultat. Ar trebuit să găsim câteva lucruri care să nu mai aibă legătură cu rezultatul. Să încercăm să le orientăm motivația și concentrarea către alte lucruri. Eu n-am auzit pe nimeni să se gândească deja la play-off, dacă aș auzi lucrul ăsta, poate că n-ar juca mâine. Am face o mare greșeală dacă vom subestima adversarul. E un grup foarte bun, foarte agresiv, foarte bine organizat, ne așteptăm la o altă echipă”, a mai spus Rădoi.

