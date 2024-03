Borcea: Radoi e invidios pe Dinamo

Presedintele executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea, a replicat pe un ton dur la auzul declaratiilor facute de Mirel Radoi dupa meciul cu FC Timisoara.

"Spusele lui Radoi sunt din invidie. Suntem la atatea puncte de ei. Radoi vorbeste in ultimul an mai mult decat a facut-o in toti anii petrecuti acolo. E de vina Becali ca nu a castigat? Ghinion, ghinion, ghinion, dar de 11 meciuri? Fiecare echipa trebuie sa isi vada de treburile ei!", a afirmat Cristi Borcea la GSP TV.

Imediat dupa meciul cu FC Timisoara, Mirel Radoi a spus ca "Banatenii s-au odihnit cu Dinamo si cu Steaua si-au dat viata".

Cristi Borcea s-a referit apoi la intalnirea pe care Dinamo o va disputa duminica seara, de la ora 21:00, cu Unirea Urziceni.

"Jucatorii sunt constienti ca trebuie sa castigam, chiar daca avem multi jucatori accidentati. Acest meci trebuie sa ne aduca linistea pana la retur, cand se vor reface si ceilalti jucatori", a incheiat Borcea.

