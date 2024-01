Steaua: Decizia de a juca la Firenze i-a apartinut lui Radoi

Clubul Steaua Bucuresti a tinut sa lamureasca lucrurile in ceea ce priveste noua accidentare suferita de capitanul Mirel Radoi. Oficialii vicecampioanei au explicat ca decizia de a juca la Firenze, in Liga Campionilor, i-a apartinut lui Radoi, care a fortat desi stia ca nu este refacut 100%.

"Din dorinta de a evita speculatiile din presa legate de accidentarea capitanului Mirel Radoi, FC Steaua Bucuresti face urmatoarele precizari:

Decizia de a-l introduce pe jucator in meciul cu ACF Fiorentina, din data de 30 septembrie, a fost luata in urma unei discutii la care au participat jucatorul si membrii staff-ului medical si tehnic. S-a luat in considerare faptul ca acesta venea dupa cinci zile de antrenament normal si se simtea foarte bine. Decizia finala i-a apartinut in totalitate jucatorului, aceasta fiind coroborata cu cea luata de staff-ul medical si de staff-ul tehnic. Introducerea sa in teren a fost una logica si bazata pe dorinta lui Mirel de a evolua in acea partida. Riscurile prezente la momentul respectiv (specificam faptul ca jucatorul nu se afla la capacitate maxima) au fost luate la cunostinta atat de jucator, cat si de staff-ul tehnic si administrativ al clubului.

Dupa ce a trecut cu brio peste meciul cu Fiorentina, jucatorul a dorit sa verifice daca are continuitate si daca poate evolua si pentru echipa nationala, motiv pentru care a intrat pe teren in meciul cu CS Otopeni. In acest moment, nu consideram ca este vorba despre o recidiva. Problemele sale musculare s-au datorat suprasolicitarii, iar jucatorul merita laudat pentru faptul ca si-a apreciat si gestionat foarte bine resursele organismului, prevenind, astfel, o accidentare mult mai grava. In urma investigatiilor medicale din aceasta saptamana, vom stabili exact perioada de convalescenta a fotbalistului. Nu se pune problema tratarii superficiale a acestuia, deoarece Mirel a fost consultat de o echipa medicala formata din ortoped traumatolog, medic sportiv si Prof. Dr. in imagistica medicala, el fiind monitorizat foarte atent si supus la nu mai putin de trei rezonante magnetice intr-o perioada de trei saptamani si jumatate.

Exista situatii in care profesionalismul jucatorului este hotarator in recuperarea sa si in luarea deciziilor de a-l introduce pe teren. In cadrul oricarei recuperari, pe langa aspectele obiective (tipul accidentarii, perioada de refacere, criteriile de reintrare), intervin aspectele subiective (dorinta jucatorului, personalitatea jucatorului, importanta jucatorului in angrenajul echipei si profesionalismul acestuia). Acesta nu este primul si nici ultimul moment in care criteriile subiective le pot concura pe cele obiective, ele fiind cel putin la fel de importante", se arata in comunicatul emis de oficialii vicecampioanei.

Mirel Radoi s-a reaccidentat ratand convocarea la echipa nationala in vederea meciului cu Franta. Mai multi oameni de fotbal au acuzat stafful tehnic al ros-albastrilor ca a fortat revenirea jucatorului, desi acesta nu era refacut complet.