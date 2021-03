Florin Prunea da de pamant cu Mirel Radoi. "Unde a antrenat? E lipsa de experienta. Germania ne da 10 goluri"

Fostul portar crede ca antrenorul echipei nationale a dat dovada de lipsa de experienta in primul meci din preliminariile de calificare pentru Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. Romania a fost egalata, dar Ianis Hagi a marcat golul victoriei si am castigat cu 3-2."Mihaila trebuia introdus de la inceput, e o problema si lipsa de experienta a antrenorului. Ne-am saturat de circul acesta cu filmarile. Lasati dracu asta si dati drumul la treaba. Germania nu te iarta, zece goluri iti da din atatea ocazii. Tare mi-e teama ca n-am invatat nimic din greselile trecutului.E o chestie elementara sa inchizi meciul la 2-0, e lipsa de experienta. Unde a antrenat Radoi? Astia care mai sunt pe langa el pot sa-l ajute. O sa vedeti ce deplasare o sa avem in Armenia, nu o sa fie simplu. Nu vad cum am putea sa ne calificam.Am tremurat cu totii, dar sunt trei puncte importante! Nita a facut o partida buna, da siguranta, a avut si interventii decisive, la 0-0. Am avut noroc mare. Macedonia de Nord este din lumea a patra. La Euro s-a calificat cine a vrut si cine n-a vrut. Noi n-avem ce sa cautam acolo", a spus Florin Prunea pentru Prosport Romania joaca marele meci cu Germania duminica, la Bucuresti. Cine castiga va fi noul lider al grupei.CITESTE SI: