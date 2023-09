Mirel Radoi, angajat la FRF: Iata ce functie va ocupa

Mirel Radoi, fostul jucator si antrenor al celor de la FCSB, a intrat in staff-ul lui Razvan Burleanu de la FRF.

Omul care a provocat mari controverse in Liga 1 antrenand FCSB fara o licenta de antrenor este noul director sportiv al nationalei de "tineret".

Fostul international marturiseste ca va lucra la reprezentativa U21 cel putin pana in vara acestui an.

"Fotbalul romanesc, la nivel de copii si juniori, are mult de suferit. Sunt tipul de om caruia ii place sa lucreze cu ei si as incerca sa fac totul pentru a fi alaturi de ei in fiecare zi, pentru a-i ajuta sa promoveze la echipele de senori din Liga a II-a sau din Liga I. Cel putin pana in vara, voi sta aproape de acesti copii, chiar daca si acum cei de la nationala de tineret fac o treaba foarte buna.

Isaila si staff-ul sau au reusit lucruri foarte bune la nationala de tineret si trebuie sa continuam in acest ritm. Trebuie sa obtinem calificarea, sa promovam jucatori de la U19", a declarat Mirel Radoi pentru TelekomSport.

De notat este faptul ca, in urma cu un an, Radoi a refuzat postul de director sportiv al nationalei de seniori, pozitie pe care a fost adus in cele din urma Adi Mutu.

"Briliantul" si-a anuntat insa plecarea din staff-ul FRF in perioada urmatoare, astfel ca nu ar fi exclus ca Radoi sa fie promovat in aceasta pozitie din vara.