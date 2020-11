Oltenii l-au anuntat pe Papura antrenor la Universitatea, dar pregatesc marea mutare: Radoi la Craiova

Antrenorul echipei nationale este dorit foarte tare de patronul Mihai Rotaru. Din cate se pare, cei doi chiar s-au inteles in ceea ce priveste contractul lui Radoi la echipa olteana, scrie gsp.Venirea selectionerului la Craiova este o simpla formalitate. Tehnicianul mai are trei meciuri cu echipa nationala in acest an si apoi va face pasul catre Liga 1 Anuntul clubului din Banie cu Papura antrenor este unul de fatada. Mihai Rotaru se asigura prin acest lucru ca Universitatea Craiova sa aiba un antrenor la antrenamentele zilnice ale echipei pana la sosirea noului tehnician.Mirel Radoi este oltean get-beget, nascut in Drobeta Turnu Severin.El a facut pasul in fotbalul mare la Extensiv Craiova. Presedintele actual al Universitatii, Sorin Cirtu, este cel care l-a adus la echipa olteana la inceputul anilor 2000.