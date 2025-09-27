Străinii l-au scos din sărite pe Mirel Rădoi: ”A fugit ca o fetiță. Nu poți să vii într-o țară așa...Cine ești tu?”

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 09:45
Mirel Rădoi FOTO Captura Digisport

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo București, 2-2 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a marcat prima, prin Alexandru Musi (16), care a reluat în plasă mingea trimisă în bară de Stipe Perica, la centrarea lui Raul Opruț. Universitatea a egalat imediat, prin portughezul Samuel Teles (20), lansat în careu de Ștefan Baiaram.

Liderul a preluat conducerea imediat după pauză, prin fundașul croat Juraj Badelj (49), cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău. Dinamo a smuls egalul într-un final în care a avut superioritate numerică, marcând cu șansă prin Alexandru Mihai Pop (90), după ce mingea a fost respinsă de portarul Pavlo Isenko în Badelj.

În min. 65, Daniel Armstrong și Nicușor Bancu s-au lovit reciproc la un duel, însă numai craioveanul a fost eliminat, la sesizarea arbitrajului video.

Universitatea și-a creat câteva ocazii notabile până la eliminarea lui Bancu, însă Assad Al Hamlawi (30, 37) nu l-a putut învinge pe portarul Devis Epassy. Și Teles (52) a avut un șut reținut de portarul camerunez. În min. 61, Al Hamlawi a trecut pe lângă Epassy, dar mingea a ieșit pe lângă poartă.

În superioritate numerică, Dinamo a avut ocazii prin Armstrong (69, 79), Soro (87), Mamoudou Karamoko (90+2) și Adrian Caragea (90+5).

La final, Mirel Rădoi a avut un discurs dur în legătură cu comportamentul fotbaliștilor străini de la Dinamo, acuzându-l în special pe Perica.

”Și eu am fost străin în altă țară, dacă faci scandal, nu te ascunzi după bodyguarzi și arunci cu alea pe acolo. A fugit ca o fetiță. Dacă ești bărbat, ceartă-te cu cine ai probleme, dar nu poți tu, Perica, să vii străin, să vii pe Oblemenco și să înjuri suporterii. Cine ești tu?

Sivis cu Epassy înjurau pe aici. Nu poți să vii într-o țară așa. Trebuie să respecte că aici au o slujbă, iau o pâine ei, familiile lor, dacă tot sunt așa să-și asume cu cine s-au înjurat. Dacă săreau suporterii, ce mai făcea Perica?

De aici vedeți cum degenerează lucrurile pe stadion de la niște oameni care vin să ia salariile unor jucători români și vin să ne învețe pe noi. Nu suntem în niciun fel. A aruncat cu apă din spatele bodyguard-ului. Zici că suntem la grădiniță. Poate sunt puțin cârcotaș”, a declarat Mirel Rădoi.

