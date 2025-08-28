Mirel Rădoi surprinde după succesul în Europa: "Am făcut o mare greșeală"

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi, după calificarea în faza principală a Conference League, că a făcut o mare greșeală, și anume și-a subestimat jucătorii.

“E o seară magică pentru echipă, pentru club, pentru suporteri. Nu cred că e o mare performanță pentru mine, cât pentru tot ce înseamnă Oltenia. Din dorința de a-i păstra concentrați cred că am făcut o mare greșeală, e posibil să-i fi subestimat pe jucătorii noștri. Trebuia să punem mai mult accent pe echipa noastră, decât am făcut-o pe adversar. Cel de sus a fost cu noi. Să sperăm că de-acum încolo nu ne vom mulțumi cu această calificare”, a spus Rădoi.

Echipa Universitatea Craiova a întrecut joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formația turcă Istanbul Başakşehir, în manșa secundă a play-off-ului din Conference League. Oltenii s-au calificat în premieră în grupa Conference League.

Ads