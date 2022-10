Sportiva Mirela Frâncu (18 ani), medaliată cu argint la Mondialele de Gimnastică Aerobică din acest an, a fost victima unui atac armat șocant.

Incidentul s-a petrecut la 24 septembrie 2022, în satul Comăna de Sus (județul Brașov), dar a fost făcut public abia acum.

Atacatorul a fost reținut pentru 30 de zile, dar a fost ulterior eliberat, decizie care a revoltat familia Mirelei Frîncu. Mama tinerei a oferit detalii despre incidentul îngrozitor.

“Am trecut prin momente cumplite, nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe. Era în jur de ora 5.00 în dimineața de 24 septembrie. Dormeam la acea oră, în cameră cu Mirela. A tras cu carabina în geamuri. Gloanțele au ricoșat în tavan, din care s-au prăvălit bucăți de tencuială peste Mirela în pat.

Noroc că eram în pat întrucât dacă eram în picioare ne secera, ne omora. Avem geamurile cu 3 sticle și au oprit gloanțele că altfel ajungeau și la vecini prin oalele cu mâncare. Bucăți din gloanțe au căzut prin pat și prin cameră, lângă fetiță.

Au vorbit puțin timp, dar fetița mea i-a spus că nu pot fi prieteni din cauza comportamentului lui neadecvat. Dar n-a renunțat. L-a blocat peste tot. În acea noapte, după ce a venit din club, a luat carabina pe care o are și a venit la casa noastră și a tras în geamuri.

Am sunat la 112 și am cerut ajutor. Polițiștii au cercetat cazul și l-au arestat. Au adunat gloanțele de prin casă. Și acum am găsit bucăți din acele gloanțe într-un dulap. A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela”, a spus Maria Frîncu, mama sportivei, pentru Monitorul de Făgăraș.

