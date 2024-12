Experiențele cutremurătoare prin care a trecut Mirela Vaida. Cum a pierdut cele trei sarcini: „E o chestiune jenantă”

Mirela Vaida a pierdut trei sarcini în trecut, lucru care a traumatizat-o mulți ani, însă acum are trei copii frumoși, de care ste foarte mândră. De profesie actriță, cântăreață și prezentatoare, Mirela Vaida și-a dorit foarte mult timp copii, însă experiențele nefaste trăite o marcaseră la vremea respectivă.

Mirela Vaida își dorea atât de mult să devină mamă încât era pregătită să apeleze la medici ca să poată țină o sarcină până la capăt. „Doamne, dacă nu merge nici în următorul an, o să merg la medici și o să încerc toate procedurile medicale grele'.

Cum a pierdut Mirela Vaida cele trei sarcini

Prima sarcină pe care vedeta a avut-o a fost în urmă cu mai mulți ani, în timpul unui concert. „E o chestiune jenantă, dar eu am pretenția că trăim într-o lume în care se poate discuta orice. Eram într-o rochiță scurtă, mulată și am simțit o hemoragie puternică. Am plecat, nu știu cum am ajuns în lift, nu știu cum au ajuns în cameră, dar uitându-mă mi-am dat seama că era ca un copil. A fost ceva îngrozitor încât m-am speriat atât de tare și am zis „Doamne bine că sunt în viață', mărturisește artista în cadrul podcast-ului Altceva cu Adrian Artene.

A doua sarcină pierdută s-a întâmplat tot în timpul unui spectacol, de această dată de teatru. „Doctorii mi-au spus așa: ce nu era sănătos pentru corp s-a eliminat. Deci dacă nu era o sarcină bună și un copil care s-ar fi născut sănătos, a eliminat-o. De aceea nici nu ai putut ține, practic corpul s-a apărat respingând ceea ce nu era bun pentru el. Bucură-te că a fost așa, decât să ai alte traume și să naști Doamne ferește cine știe ce. Practic corpul nostru este o barieră care cerne ce e bine și ce e nu, știe ce să elimine și ce să păstreze. Nu a fost să fie acum.”, a declarat Mirela Vaida.

Ads

A treia sarcină a fost cea mai dureroasă, mai ales că a fost nevoită să accepte cu adevărat situația sa, de această fiind vorba despre o sarcină falsă.

„Colecționasem testele de sarcină pozitive, le făceam evantai și ziceam: Uite toate sunt DA. După aia am mers la doctoriță și deja nu știa cum să mai spună pentru că era deja a treia oară când urma să pierd o sarcina. Nu se vede sacul, nu bate inimioara, nu mișcă nimic. Deci ai sac gestațional, se umflă burtica, duci sarcina până la nouă luni, dar nu ai viață în ea.”.

Mirela Vaida este căsătorită cu Alexandru Vaida, un bărbat care preferă să rămână departe de lumina reflectoarelor și nu este implicat în lumea mondenă. Mirela a menționat în diverse interviuri că soțul ei este un om foarte discret și că își susține familia din umbră, fără a căuta atenția publicului​.

Împreună, Mirela și Alexandru au trei copii: Carla, Vladimir și Tudor Ștefan. Carla este cea mai mare, urmată de Vladimir și apoi de Tudor Ștefan, toți fiind în prezent de vârstă școlară. Mirela a publicat fotografii și mesaje emoționante cu ocazia începerii noului an școlar, exprimând cât de repede trece timpul și bucuria de a-și vedea copiii crescând​.

Ads