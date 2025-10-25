Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale

Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a fost învinsă de Katrina Scott cu 3-6, 7-6 (9/7), 6-2, vineri, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Queretaro (Mexic).

Bulgaru (27 ani, 232 WTA), a cincea favorită, s-a înclinat după trei ore de joc în fața unei americance mai slab clasate (21 ani, 461 WTA).

În setul secund, românca a condus cu 4-1 în tiebrek, a ratat o minge de meci la 7-6, iar apoi a cedat cu 7-9.

Miriam Bulgaru, care a comis nu mai puțin de 15 duble greșeli, s-a ales cu un cec de 3.450 de dolari și 27 de puncte WTA.

