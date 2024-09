Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a câştigat turneul Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis, duminică, după ce a învins-o în finală pe Kathinka von Deichmann (Liechtenstein), cu 6-3, 1-6, 6-4.

Bulgaru a obţinut cel mai important trofeu al carierei sub privirile lui Ion Ţiriac, ale Simonei Halep, Soranei Cîrstea, dar şi ale Nadiei Comăneci.

De altfel, la festivitatea de premiere, tenismena momentului în România a fost încadrată de Simona Halep și Nadia Comăneci.

Bulgaru (25 ani, 202 WTA) a obţinut victoria după mai bine de două ore de joc (2 h 04 min).

''Ce zi pentru mine, pentru noi. V-am făcut o bucurie, dar şi voi mi-aţi făcut mie una, venind în număr aşa de mare. Am simţit energia spectatorilor, dar şi susţinerea foştilor şi actualilor sportivi, fără de care nu aş fi putut câştiga. Vă mulţumesc tuturor, vă iubesc!'', a afirmat Bulgaru la primirea trofeului, din partea Simonei Halep.

Nice to see so many Romanians stars come out to watch Miriam Bulgaru win her first WTA125 title today at the Tiriac Foundation Trophy. Simona Halep and Nadia Comăneci participated in the trophy ceremony, and Sorana Cirstea and Horia Tecau were also in attendance for the match. pic.twitter.com/L8Yal3hzlw