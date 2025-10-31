Surpriză în circuitul mondial. Românca era una dintre favorite

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:07
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a fost învinsă de americanca Usue Maitane Arconada, cu 6-3, 7-5, joi, în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.
Bulgaru (27 ani, 223 WTA), a șasea favorită, s-a înclinat după o oră și 37 de minute.
În setul secund, românca a condus cu 2-0 și 4-2, dar a cedat pe finalul setului, pierzând ultimele trei ghemuri.
Aceasta a fost prima confruntare dintre Bulgaru și Arconada (27 ani, 731 WTA).
