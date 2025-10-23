Victorie splendidă pentru jucătoarea de tenis din România și calificare în sferturile de finală

Miriam Bulgaru FOTO Instagram

Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Queretaro (Mexic), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, miercuri, după ce a dispus de slovaca Martina Okalova, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Bulgaru (27 ani, 232 WTA), a cincea favorită, a obținut victoria după o oră și 47 de minute.

Okalova (28 ani, 406 WTA), care a condus cu 2-0 în primul set, a comis 12 duble greșeli în acest meci, de două ori mai multe decât românca.

Miriam Bulgaru și-a asigurat un cec de 3.450 de dolari și 27 de puncte WTA, iar în sferturi o va întâlni pe jucătoarea americană Katrina Scott (21 ani, 461 WTA), un duel în premieră.

Gabriela Lee (30 ani, 293 WTA), convocată la echipa României pentru calificările Cupei Billie Jean King, va juca joi în optimi contra principalei favorite, cehoaica Sara Bejlek (19 ani, 101 WTA), alt duel în premieră.

