Presa de azi: Nastase si Mitrea, salvati prin blat in Parlament

Mitrea si Nastase, salvati cu metoda "Mana moarta", titreaza Cotidianul in editia de miercuri. Votul pentru aprobarea cererii DNA de incepere a urmaririi penale pentru deputatii PSD Adrian Nastase si Miron Mitrea a fost declarat marti nul.

Aceasta pentru ca, dupa numararea voturilor, s-a constatat ca au votat doar 208 deputati. Pentru ca votul sa fi fost valabil, era necesara prezenta a 220 deputati, adica a 2/3 din numarul total al alesilor.

Interesant este ca la voturile precedente in sala era numarul necesar de parlamentari pentru ca cererile DNA sa fie aprobate sau nu. Marti, in Camera, varful de prezenta inregistrat la sesiunea de voturi finale - desfasurata intre orele 12.30 si 12.50 - a fost de 248 de deputati.

Votul (secret cu bile) pentru aprobarea cererilor DNA a inceput la ora 13.05. In acest interval au "disparut" din sala 40 de deputati. Majoritatea deputatilor absenti au fost din grupul celor de la PSD.

O buna parte dintre acestia au fost dintre pesedistii din echipa de tineret promovata de Victor Ponta, el insusi absentand marti de la lucrari. De la PNL si de la PD-L, conform declaratiilor liderilor de grup, au lipsit 13, respectiv 12 deputati.

Cotidianul a identificat 17 deputati care, desi au participat la sedinta de plen de ieri a Camerei Deputatilor, au absentat la momentul votului privind cererea DNA.

Cvorumul i-a scapat pe Mitrea si Nastase, informeaza Romania libera. Dupa aproape doua luni de "studiere" a dosarelor lui Miron Mitrea si Adrian Nastase, deputatii au ales marti varianta cel mai putin riscanta: neasumarea raspunderii.

Intre un vot pentru avizarea inceperii urmaririi penale, fapt de neconceput practic, si unul in favoarea celor doi colegi acuzati de DNA de luare de mita, instigare la fals, uz de fals si trafic de influenta, "alesii" au preferat sa nu se pronunte. Pentru asta au apelat la vechiul truc al lipsei cvorumului, in cele doua urne chestorii gasind doar 208 bile albe si negre, fata de 220, minimul prevazut in regulament.

Biroul Permanent - convocat rapid de presedintele Camerei, Bogdan Olteanu, pentru a decide asupra procedurii care sa fie urmata - a esuat si el din aceeasi cauza: lipsa cvorumului.

Dupa constatarea situatiei si suspendarea sedintei, politicienii s-au ingramadit pe holuri, fie pentru a comenta amuzati cele intamplate, fie pentru a lansa declaratii de dezvinovatire, la pachet cu acuzarea colegilor de la celelalte grupuri.

Nastase si Mitrea, salvati de justitie prin blat in parlament, scrie Evenimentul Zilei. Din cauza chiulului programat, deputatii nu au reusit sa transeze dosarele celor doi lideri PSD. Adrian Nastase si Miron Mitrea nu vor ajunge deocamdata in fata justitiei.

Doar 12 voturi au lipsit marti pentru ca deputatii sa ia o decizie privind avizarea sau nu a urmaririi penale, in cazul celor doi demnitari PSD. In sedinta plenului Camerei Deputatilor au fost exprimate 208 voturi, in conditiile in care erau necesare 220 de voturi.

Lista absentilor este tinuta secreta. Potrivit secretarului Camerei, Ioan Munteanu (PSD), votul va fi reluat la toamna sau intr-o sesiune extraordinara.

Evenimentul Zilei remarca faptul ca sedinta dedicata dosarelor celor doi fosti demnitari a avut o desfasurare ciudata. Regulamentul Camerei Deputat ilor prevede ca, pentru aprobarea urmaririi penale, sunt necesare doua treimi din voturile deputatilor.

Drept consecinta, cvorumul de sedinta nu poate fi mai mic de doua treimi - 220 de deputati prezenti din totalul de 328. Cu zece minute inainte de vot, in sala de plen erau 248 de deputati, suficienti pentru a transa problema dosarelor lui Nastase si Mitrea.

Insa, in timpul votului, o parte dintre parlamentari au parasit sala de sedinta, pentru a merge la bufet, sau au ramas in sala, dar nu si-au exercitat votul.

Jurnalul National anunta ca Mitrea si Nastase mai asteapta. Deputatii nu au avut marti cvorumul necesar pentru a decide asupra solicitarii DNA in vederea inceperii urmaririi penale a parlamentarilor PSD Adrian Nastase si Miron Mitrea.

Necesarul de voturi pentru a se lua o decizie este de 220, dar nu au votat decat 208 deputati. Procesele-verbale prin care s-a constatat lipsa cvorumului la votul asupra celor doua cereri au fost citite in plen de deputatul PD-L Marius Rogin, care a anuntat ca numarul minim de 220 cerut de regulament nu a fost intrunit, si, ca urmare, votarea solicitarilor DNA "este considerata nula".

Cum nici in Biroul Permanent al Camerei nu a fost cvorum, iar sesiunea parlamentara se incheie miercuri, votul in cazurile lui Nastase si Mitrea ar putea fi reluat in toamna sau intr-o eventuala sesiune extraordinara, dupa cum a anuntat secretarul Camerei, Ioan Muntean (PSD).

Mitrea si Nastase, salvati de lipsa cvorumului, este titlul din Gardianul. Camera Deputatilor nu a avut cvorum, marti, la votul asupra cererilor de incepere a urmaririi penale a lui Adrian Nastase si Miron Mitrea, exprimandu-si votul doar 208 deputati.

Anuntul a fost facut de chestorul Camerei, Kelemen Hunor. Presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, anuntase anterior votului ca pentru a se intruni cvorumul era necesara prezenta a 220 de deputati. Desi au fost prezenti in sala, Nastase si Mitrea nu si-au exprimat votul.

De asemenea, nici sotia lui Mitrea, care este deputat PSD, nu si-a exprimat votul. Deputatul PSD Miron Mitrea a declarat, dupa vot, ca nu-i "pica" bine situatia votului din Camera Deputatilor asupra cererii DNA de avizare a inceperii urmaririi penale a sa.

"Parerea mea ramane valabila in continuare: astept un vot pozitiv al parlamentului pentru continuarea procesului de urmarire penala. M-am saturat de situatia asta si vreau sa o rezolv", a declarat Miron Mitrea.

