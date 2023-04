Miron Mitrea, in instanta: Mama i-a vandut un apartament lui Hrebenciuc pentru 250 de mii de dolari

Deputatul Miron Mitrea (PSD) a declarat in instanta ca mama sa i-a vandut lui Viorel Hrebenciuc o casa pentru care a primit 250.000 de dolari, dupa care i-a dat un miliard de lei lui Sergiu Sechelariu findca pierduse la poker si era disperat.

Declaratiile au fost facute in fata completului de cinci judecatori de la Inalta Curte care judeca dosarul in care deputatul PSD a fost condamnat in prima instanta la doi ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, scrie Evenimentul Zilei.

Miron Mitrea, condamnat la inchisoare cu executare: Asta e! Am gresit, acum platesc

In fata instantei, Miron Mitrea a declarat ca autorizatia de constructie pentru casa mamei sale, renovata de Irina Jianu, ar fi fost falsa.

"Am aflat ca-i falsa autorizatia de la DNA. Vertcon nu a platit TVA deloc. Imobilul era al mamei mele fiind dobandit in 2001 dupa ce a vandut doua imobile. Unul i l-am vandut lui Hrebenciuc cu 250 mii de dolari. Dupa ce l-am renovat," a declarat Miron Mitrea, precizand ca mare parte din bani ar fi fost dati mamei sale.

Miron Mitrea a povestit si cum a ajuns Irian Jianu sefa la ISC.

"Jianu nu era membru PSD, dar a fost sustinuta de partid dupa ce eu am propus-o. Am cunoscut-o la Bacau. Era un constructor foarte bun. Pentru functie era propusa o alta persoana. In seara respectiva, numitul a fost urcat pe masa la Intercontinental si aplaudat. Cand am auzit asta am rupt ordinul si am numit-o pe Jianu", a sustinut fostul ministru al Transporturilor.

Mitrea a recunoscut ca Irina Jianu i-a pus gresia din baia si i-a ales faianta in timp ce era sefa ISC, si a renunoscut ca a gresit.

"Judecatorul Ionut Matei: Nu vi s-a parut in neregula ca subordonata dvs punea gresie in baia mamei dumneavoastra?

Miron Mitrea: Aveti dreptate, dar atunci nu mi se parea in neregula", relateaza jurnalistul Ionel Stoica pe Facebook.

ICCJ: Irina Jianu a dispus distrugerea de documente privind lucrarile la casa mamei lui Mitrea

Recent eliberata conditionat, Irina Jianu nu s-a prezentat marti in instanta, avocatul ei explicand ca nu si-a incasat pensia, deci nu are bani de transport.

Irina Jianu, eliberata conditionat. Era condamnata in dosarele lui Adrian Nastase

In data de 15 octombrie 2014, Miron Mitrea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, fiind dispusa si confiscarea sumei de 169.000 lei, iar fosta sefa a Inspectoratului de Stat in Constructii, Irina Jianu, a fost condamnata la cinci luni inchisoare.

In prezent se judeca apelul facut de cei doi condamnati.

Conform procurorilor DNA, in perioada 2001-2002, Miron Mitrea ar fi primit de la Irina Jianu foloase necuvenite in cuantum de 927.420 de lei in schimbul numirii si mentinerii acesteia in functia de inspector-sef adjunct si inspector-sef al ISC.

Suma reprezinta contravaloarea unor lucrari de amenajare la un imobil din judetul Ilfov, proprietatea mamei lui Miron Mitrea.