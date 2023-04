Miron Mitrea: " nu cunosc invinuirile, nu stiu decat numarul dosarului"

Secretarul general PSD, Miron Mitrea nu cunoaste invinuirile care i se aduc in citatia sa de la DNA si doar banuieste ca este vorba de dosarul Zambaccian.

Miron Mitrea a fost citat de procurorii Departamentului National Anticoruptie ca invinuit in dosarul Zambaccian. El a fost citat in acelasi dosar in care fostul premier Adrian Nastase este acuzat de infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie si luare de mita, pentru ca, in perioada 2001-2004, ar fi obtinut foloase necuvenite.

In acelasi dosar, mai sunt citati in calitate de invinuti, Adrian Nastase, Dana Nastase, si Irina Jianu.