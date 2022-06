Procesul in care Miron Mitrea a fost trimis in judecata pentru fapte de coruptie incepe joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Fostul ministru al Transporturilor a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie pe 5 martie, fiind acuzat de coruptie in legatura cu lucrarile de constructie realizate la casa mamei sale. In...