CJ Vrancea a castigat procesul cu Miron Mitrea. Fostul baron PSD trebuie sa plateasca 30.000 de lei pentru paza biroului de parlamentar

Cum a ajuns Miron Mitrea sa achite fortat, dupa 5 ani, paza biroului de parlamentar. Fostul deputat PSD are de platit 20.000 de lei

"Consiliul Judetean Vrancea a castigat astazi, definitiv, procesul cu fostul parlamentar PSD Miron Tudor Mitrea. Reusim, astfel, sa recuperam o datorie de aproape 300 de milioane de lei vechi pe care acesta o avea catre administratia judeteana.Curtea de Apel Galati a stabilit ca Mitrea este bun de plata catre CJ Vrancea, suma exacta de achitat fiind de 28.545 lei.Demonstram ca am fost si suntem preocupati sa reglam toate situatiile aparute dupa ce parlamentarii PSD nu si-au achitat datoriile acumulate in urma folosirii sediului PSD, aflat intr-un imobil care apartine Consiliului Judetean. Desi s-au folosit de spatiul respectiv, parlamentarii PSD au... uitat sa achite si serviciile de paza, astfel ca am fost nevoiti sa ne adresam instantei de judecata!", a scris Catalin Toma pe pagina sa de Facebook. Printr-un proces deschis in martie 2019, la Judecatoria Focsani, Consiliul Judetean Vrancea a dat in judecata Camera Deputatilor si pe fostul deputat Miron Mitrea, cerand recuperarea unei sume de 20.000 de lei pe care Consiliul Judetean Vrancea a platit-o pentru paza biroului parlamentar inchiriat lui Miron Mitrea.In proces, CJ Vrancea a aratat ca la data de 3 ianuarie 2013 a incheiat cu Biroul Parlamentar al deputatului Miron Mitrea un contract de inchiriere a unui spatiu de 25 de metri patrati, contractul fiind valabil pana la incetarea mandatului de deputat al lui Mitrea. Potrivit contractului, partile s-au inteles ca "pe toata durata inchirierii, chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat respectiv energie electrica, telefon, gaze, apa-canal, salubritate, etc".In urma unui control al Curtii de Conturi, CJ Vrancea a fost obligat sa recupereze, insa, de la Miron Mitrea si sumele platite pentru serviciile de paza a spatiului inchiriat. Masura dispusa de Curtea de Conturi a fost contestata in instanta, iar Consiliul Judetean Vrancea a pierdut procesul, fiind obligat sa recupereze banii.