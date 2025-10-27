Explozia din cartierul Rahova a stârnit panică în rândul românilor. Zeci de persoane sună zilnic să reclame miros de gaz "Numărul solicitărilor este mult mai mare și unele se confirmă"

Explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți, a stârnit o undă de panică în întreaga țară. În ultimele zile, numărul apelurilor la 112 privind mirosul de gaz a crescut semnificativ, iar firmele care efectuează revizii ale instalațiilor sunt asaltate de cereri. Specialiștii spun că reacția oamenilor este una firească după o tragedie de asemenea amploare, însă autoritățile avertizează că doar verificările tehnice regulate pot preveni incidente similare.

Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, a declarat La Realitatea Plus că: „Vă pot spune cu certitudine că nu trece zi în care să nu fie astfel de sesizări privind miros suspect care se și confirmă a fi scăpare de gaze în general la locuințe, blocuri sau case. În ultimele trei, patru zile, numărul solicitărilor este mult, mult mai mare și într-adevăr unele dintre acestea se confirmă”.

Autoritățile au intervenit prompt în mai multe cazuri recente, printre care evacuarea unui fast-food și a mai multor magazine dintr-un centru comercial din apropierea blocului afectat. În alte situații, pompierii au sistat temporar alimentarea cu gaz pentru a preveni orice risc, așa cum s-a întâmplat în Mioveni, unde 176 de scări de bloc, cu circa 3.600 de consumatori, au rămas fără gaz.

„În urma evenimentului tragic în care mai multe persoane și-au pierdut viața, au fost rănite și/sau și-au pierdut locuințele, în psihicul celor care intră în contact cu evenimentul, fie în mod direct, fie în urma mediatizării, se formează un răspuns de autoapărare față de contexte similare. În prima fază suntem îngrijorați pentru victime, apoi memorăm datele contextului în care tragedia a apărut, iar emoțiile intense de teamă de a nu ajunge și noi să trăim ceva asemănător fac ca aceste detalii să devină declanșatoare de anxietate, de impresie de pericol iminent.”, spune și psihologul Oana Vasiu pentru G4Media.

Ads

Autoritățile au anunțat că vor modifica legislația pentru a finanța integral reconstrucția blocului afectat, iar locuințele noi vor putea fi atribuite cu chirie foștilor proprietari și moștenitorilor minori, cu posibilitatea de vânzare după o anumită perioadă.

Până pe 24 octombrie, au fost deschise 27 de dosare de daună pentru apartamentele afectate, iar companiile de asigurări urmează să acorde despăgubiri. Totodată, doar 17% dintre locuințele din România au asigurare obligatorie, iar autoritățile au început să aplice primele sancțiuni pentru cei care nu respectă legea.

Ads