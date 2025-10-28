Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:47
171 citiri
Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență
Aragaz FOTO Pixabay

Locatarii unui bloc din orașul Fieni au fost evacuați după ce s-a sesizat miros de gaze pe casa scării, a transmis marți, 28 octombrie, ISU Dâmbovița.

Pompierii au ajuns la fața locului, a fost contactat operatorul de gaze și se asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

"Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița intervin în orașul Fieni, pe strada Republicii, în urma unei sesizări privind miros de gaz pe casa scării într-un bloc de locuințe. Ca măsură preventivă, echipajele au evacuat 10 locatari: șapte adulți și trei copii, care nu au necesitat îngrijiri medicale", au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni.

#miros gaze bloc, #Dambovita, #evacuati , #ISU
