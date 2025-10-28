Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență

Locatarii unui bloc din orașul Fieni au fost evacuați după ce s-a sesizat miros de gaze pe casa scării, a transmis marți, 28 octombrie, ISU Dâmbovița.

Pompierii au ajuns la fața locului, a fost contactat operatorul de gaze și se asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

"Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița intervin în orașul Fieni, pe strada Republicii, în urma unei sesizări privind miros de gaz pe casa scării într-un bloc de locuințe. Ca măsură preventivă, echipajele au evacuat 10 locatari: șapte adulți și trei copii, care nu au necesitat îngrijiri medicale", au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni.

