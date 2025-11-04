Alertă la Liceul „Theodor Pallady” din București. Elevii au fost evacuați din cauza unui miros puternic de gaze

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:17
180 citiri
Alertă la Liceul „Theodor Pallady” din București. Elevii au fost evacuați din cauza unui miros puternic de gaze
Elevi școală Foto: Pexels

Marți, 4 noiembrie, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat de urgență, după ce în clădire a fost resimțit un miros puternic de gaze. Conducerea școlii a sunat imediat la 112, iar autoritățile au decis evacuarea tuturor elevilor și cadrelor didactice pentru a preveni orice risc de intoxicație sau explozie. Curtea liceului s-a umplut rapid de sute de elevi și profesori scoși din clase în regim de urgență.

Potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov, specialiștii Distrigaz au identificat o scurgere la o vană situată în exteriorul clădirii. Deși sursa a fost depistată în afara clădirii, măsura evacuării a fost luată preventiv, având în vedere numărul mare de elevi aflați la ore și posibilitatea ca gazul să pătrundă în interiorul instituției, au precizat oficialii.

La fața locului au sosit rapid echipaje de pompieri, SMURD și poliție, alături de o echipă CBRN, care realizează măsurători pentru a exclude prezența unor substanțe chimice, biologice, radiologice sau nucleare periculoase. În paralel, tehnicienii Distrigaz verifică starea conductelor și a instalațiilor exterioare, pentru a remedia scurgerea.

După evacuare, personalul și elevii au fost ținuți în curtea liceului, la distanță sigură de clădire. În acest timp, pompierii și tehnicienii au efectuat controale riguroase în sălile de clasă, laboratoare, holuri și spațiile tehnice. Din fericire, nu au fost raportate victime sau cazuri de intoxicație, însă intervenția rapidă a autorităților a prevenit o posibilă situație de risc.

Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
“MIHAI ȘI MIHAELA” este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fondatorul Grupului VOUĂ, Adrian Fetecău. De aceea, alături de momente...
Care este stadiul lucrărilor la planșeul Unirii. „Vom continua în funcție de bugetele alocate de Guvernul României”
Care este stadiul lucrărilor la planșeul Unirii. „Vom continua în funcție de bugetele alocate de Guvernul României”
Lucrările la planșeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de față este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm și facturi restante în jur de...
#miros gaze liceu, #Bucuresti, #evacuare , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Italianul care, împreună cu soții Bellantoni, a bătut doi bătrâni, a fost reținut. Pensionari spun că au fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent la nivelul capului
  2. Ministrul Finanțelor, nemulțumit de felul în care funcționează o bancă a statului. Anunță schimbarea conducerii
  3. Alertă la Liceul „Theodor Pallady” din București. Elevii au fost evacuați din cauza unui miros puternic de gaze
  4. Incendiu periculos în Prahova. 50 de tone de azotat de amoniu, sub amenințarea flăcărilor
  5. Regimul de la Kremlin ar putea să interzică cel mai popular serial de desene animate pentru că nu promovează valorile tradiționale VIDEO
  6. A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA. Gigantul politicii republicane avea 84 de ani
  7. Infirmiera din Bihor, care, împreună cu un bărbat, a bătut o pacientă în curtea centrului de recuperare, a fost reținută de polițiști
  8. Coreea de Nord a lansat mai multe rachete chiar înaintea vizitei șefului Pentagonului în Seul
  9. Mai mulți alpiniști și-au pierdut viața în urma unei avalanșe în Himalaya. Ce se știe despre victime
  10. De ce se închide Catedrala Națională astăzi. Când va mai fi redeschis edificiul pentru vizitare