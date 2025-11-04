Alertă la Liceul „Theodor Pallady” din București. Elevii au fost evacuați din cauza unui miros puternic de gaze

Marți, 4 noiembrie, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat de urgență, după ce în clădire a fost resimțit un miros puternic de gaze. Conducerea școlii a sunat imediat la 112, iar autoritățile au decis evacuarea tuturor elevilor și cadrelor didactice pentru a preveni orice risc de intoxicație sau explozie. Curtea liceului s-a umplut rapid de sute de elevi și profesori scoși din clase în regim de urgență.

Potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov, specialiștii Distrigaz au identificat o scurgere la o vană situată în exteriorul clădirii. Deși sursa a fost depistată în afara clădirii, măsura evacuării a fost luată preventiv, având în vedere numărul mare de elevi aflați la ore și posibilitatea ca gazul să pătrundă în interiorul instituției, au precizat oficialii.

La fața locului au sosit rapid echipaje de pompieri, SMURD și poliție, alături de o echipă CBRN, care realizează măsurători pentru a exclude prezența unor substanțe chimice, biologice, radiologice sau nucleare periculoase. În paralel, tehnicienii Distrigaz verifică starea conductelor și a instalațiilor exterioare, pentru a remedia scurgerea.

După evacuare, personalul și elevii au fost ținuți în curtea liceului, la distanță sigură de clădire. În acest timp, pompierii și tehnicienii au efectuat controale riguroase în sălile de clasă, laboratoare, holuri și spațiile tehnice. Din fericire, nu au fost raportate victime sau cazuri de intoxicație, însă intervenția rapidă a autorităților a prevenit o posibilă situație de risc.

Ads