Performanță unică în istoria tenisului, la numai 16 ani. Ce s-a întâmplat la Australian Open

Rusoaica Mirra Andreeva (16 ani), noua stea a tenisului feminin, a stabilit la Australian Open o performanță unică în istoria tenisului.

Mirra Andreeva (47 WTA) a făcut un meci aproape perfect în fața tunisiencei Ons Jabeur, favorita numărul 6, și s-a impus cu un incredibil 6-0, 6-2. Primul set a durat doar 20 de minute.

Statisticienii au remarcat imediat că Andreeva a devenit cea mai tânără jucătoare din istorie, în Era Open, care face un ”bagel” (6-0) la un Grand Slam contra unei jucătoare din Top 10 WTA.

16, 263 - At 16 years and 263 days, Mirra Andreeva is now the youngest player in the Open Era to claim a 6-0 opening set against a top 10-seeded player in the women's singles at a Grand Slam event. Wow.