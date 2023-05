Fenomenul Andreeva la Roland-Garros. Puștoaica de 16 ani s-a distrat cu o veterană

Tenismena Mirra Andreeva din Rusia (16 ani) s-a calificat marți în turul secund la Roland-Garros, la prima sa participare la un Grand Slam.

Considerată un fenomen al tenisului feminin, Mirra Andreeva (143 WTA) a ajuns pe tabloul principal după trei victorii în calificări.

În primul tur, rusoaica a mai obținut o victorie, contra americancei Alison Riske-Amritraj (32 de ani), una dintre veteranele din circuit, Andreeva spulberându-și adversara cu 6-2, 6-1 în mai puțin de o oră de joc.

Andreeva d. Riske 6-2 6-1 in Roland Garros

The amount of support Mirra has gotten ever since her magical run in Madrid has been incredible

Her talent at the age of 16 speaks for itself.

But she also seems like a genuinely honest & sweet person

✅1st GS main draw win pic.twitter.com/GCUW0zwK1f