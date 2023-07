La 16 ani va juca în optimi la Wimbledon! Cine e puștoaica-minune a tenisului

Tenismena Mirra Andreeva din Rusia (102 WTA) va juca în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, în ciuda faptului că are numai 16 ani.

Noua puștoaica-minune a tenisului s-a calificat duminică în optimi după ce a învins-o pe compatrioata Anastasia Potapova (23 WTA), scor 6-2, 7-5.

Rusoaica de 16 ani e venită din calificări și se află abia la al treilea turneu WTA, după Madrid și Roland-Garros.

Mirra Andreeva o va întâlni în optimi pe americanca Madison Keys.

16-year-old Mirra Andreeva is into the last 16 of Wimbledon!

Comes back from 1-4 down in the second set to beat Anastasia Potapova 6-2, 7-5.

She's played 3 Tour-level events in her life:

Madrid (R16 as wildcard)

Roland Garros (R3 as qualifier)

Wimbledon (R16? as qualifier) pic.twitter.com/WRI0N2xLca