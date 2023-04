Noul copil minune al tenisului are 15 ani: victorie de senzație la Madrid împotriva finalistei de la US Open

Mirra Andreeva, în vârstă de doar 15 ani, a obținut prima ei victorie într-un turneu de categorie WTA 1000.

Rusoaica a trecut de Leylah Fernandez (locul 49 WTA, învinsa Emmei Răducanu din finala US Open) în primul tur al turneului WTA de la Madrid, scor 6-3, 6-4.

Mirra Andreeva (194 WTA) va juca în turul al doilea cu Beatriz Haddad Maia.

Rusoica vine după două turnee de categorie W60 câștigate în Elveția. Ea este doar a treia jucătoare de 15 ani care câștigă un meci într-un turneu WTA 1000 și doar a doua care învinge o adversară din Top 50.

3 - Mirra Andreeva has become only the third 15-year-old to win a WTA 1000 match, and is only the second 15-year-old to defeat a top-50 opponent at WTA 1000 level, after CiCi Bellis defeated Zarina Diyas (Miami R2 2015). Announcement.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/5fNH1LMS9J