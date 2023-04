Mirra Andreeva continuă să uimească lumea tenisului cu performanțele ei de la Madrid Open.

Rusoaica, născută pe 29 aprilie 2007, a făcut încă o victimă în ziua în care a împlinit 16 ani. Mirra Andreeva a învins-o pe Magda Linette (Polonia), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în optimile de finală ale turneului.

Aici, o așteaptă o nucă tare: puternica bielorusă Aryna Sablenka, locul 2 WTA.

La Madrid, Andreeva le-a mai învins pe Leylah Fernandez și Beatriz Haddad Maia.

Născută în Siberia, la Krasnoyarsk, Mirra Andreeva s-a mutat la Soci, pentru a avea condiții mai bune de pregătire. Din 2022, se antrenează în Franța, la Cannes.

Ea are și o soră mai mare, Erika Aleksandrovna Andreeva, de 18 ani, care ocupă locul 114 în acest moment.

Mezina Mirra e pe 194, dar vine tare din urmă. Ea a ajuns la Madrid după două turnee W60 câștigate în Elveția și are 16 victorii la rând de când a trecut la profesioniști.

MIRRA'S SWEET SIXTEEN 🥳

On her 16th birthday, Mirra Andreeva defeats Linette to claim a 16th consecutive victory and reach the Madrid last 16!#MMOPEN pic.twitter.com/qYy9RYzsfJ